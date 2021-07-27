также в разделеРелигия
В Киеве несколько сотен тысяч верующих УПЦ идут Крестным ходом по центральным улицам города 10
Управделами УПЦ: Крестный ход - торжество веры и общей молитвы 9
Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси возглавят чудотворные иконы со всей Украины 11
На Владимирскую горку прибывают десятки тысяч верующих УПЦ для участия в большом Крестном ходе 33
Митрополит Антоний объяснил, когда бесы получают власть над человеком 13
Управделами УПЦ рассказал, чему посвящен Великий Крестный ход 2021 54
В УПЦ издали первый перевод ранних писем святого XIV века Григория Паламы 9
В Польше на съезде регентов представитель УПЦ рассказал об особенностях звучания песнопений Киевской лавры 15
На Закарпатье освятили храм УПЦ 7
В Луцк делегация Польской Церкви привезла афонскую копию Холмской иконы Богородицы 8
Митрополит Онуфрий рассказал, почему не стоит бояться демонов 14
В УПЦ рассказали об особенностях празднования Дня Крещения Руси 64
На Ровенщине, Днепропетровщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ 9
Патриарх Кирилл считает, что единство мирового Православия находится перед угрозой из-за легализации ПЦУ 23
В Одессу привезли афонскую копию чудотворной иконы Богородицы 11
УПЦ возобновляет поездки на Святую Гору Афон 12
Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге равноапостольной княгини Ольги 12
В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия 13

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре. 

«Мы видим, что было гораздо больше людей, чем в 2019 году. Поэтому, по нашим приблизительным подсчетам - около 350 тысяч крестоходцев. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир», - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что «каждый, кто принимает участие в крестном ходе, свидетельствует миру и Богу свою преданность канонической Украинской Православной Церкви».

«Мы были участниками большого события, которое хоть и повторяется каждый год, но каждый раз переживается по-особенному. Этот крестный ход посвящен Дню Крещения Руси и проходит накануне праздника в честь равноапостольного князя Владимира. Это действительно особые чувства, когда бок о бок идут люди разного возраста, из разных регионов нашей Родины, и в их устах не политические лозунги, а молитва - сердечная молитва за свое Отечество, за свой народ и за свою Православную Церковь».

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского - в Киево-Печерскую лавру.

Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих

Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины - Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги