Большой Крестный ход Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры возглавят чудотворные иконы и святыни из разных уголков Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Крестный ход - часть богослужения. Крестный ход называется «крестным», потому что впереди идет крест, он ведет народ с молитвой. Крестный ход возглавят наши святыни. Это мощи святого равноапостольного князя Владимира - нашего Крестителя, а также иконы, которые представляют разные регионы Украины: это и юг - Касперовская икона Божьей Матери, которая хранится в Успенском соборе Одессы, Любецкая икона Богородицы с северной части Украины, Черниговщины, Почаевская икона Божьей Матери - «форпост» для Православной Церкви нашей Родины на западе Украины, Зимненская икона Богородицы, которая связана с жизнью святого князя Владимира», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что участники Крестного хода будут молиться о мире в Украине.

«Крестный ход - это прежде всего молитва. Молитва сотен тысяч верующих, которые приходят для того, чтобы поблагодарить Бога за его милость. Мы собираемся поблагодарить Бога за Его милость, что Господь через святого князя Владимира, ввел нас в христианскую обитель, будем молиться за спокойствие и мир в нашем государстве. Для верующих будет возможность лично попросить Божью Матерь и наших святых угодников, чтобы Господь услышал наши молитвы и хранил нас в мире, благодати, хранил нашу Родину, чтобы мы в согласии и трудились на благо нашей земли и нашего боголюбивого украинского народа», - сказал митрополит Антоний.

После Крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры всю ночь и 28 июля. Для верующих будет возможность и ночью, и днем, прийти и помолиться. У святынь будут постоянно совершаться акафисты и молебны, а также ночная Литургия.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

В 2020 году Крестный ход верующих УПЦ в Киеве не состоялся из-за запрета на массовые мероприятия во время пандемии.

В 2019 году в Крестном ходе в День Крещения Руси приняли участие более 300 тыс верующих Украинской Православной Церкви.