В Киеве на Владимирской горке сегодня состоится молебен и большой Крестный ход Украинской Православной Церкви в честь 1033-летия Дня Крещения Руси.
Фото: Оксана Маматова
Как сообщает Центр информации УПЦ, молебен у памятника святому князю Владимиру возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
На Владимирской горке в эти минуты присутствует епископат и духовенство УПЦ со всех регионов Украины, делегации Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих. Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.
После молебна на Владимирской горке духовенство и верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре. Большой Крестный ход возглавляют чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины - Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.
Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви отмечают 1033 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.
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