Президент США Джо Байден и вице-президентка Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите «Крымской платформы».

Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент.

«От нас будет член кабинета. То есть, это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно», - сказал Кент.

По его словам, на прошлой неделе имел неформальные встречи с лидерами крымских татар - Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилеввым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым, и общался с ними по поводу ситуации на полуострове.

Кент отметил, что совместные действия по Крыму - «не только вопрос того, что произойдет 23 августа» и это должно быть постоянным длительным процессом.

Во-первых, отметил он, дипломаты постоянно должны упоминать Крым, потому что его противоправная аннексия стала беспрецедентным событием. Во-вторых, отмечает Кент, важно, чтобы украинские эксперты активно сотрудничали с аналитическими кругами по всей Европе, чтобы там видели ситуацию с точки зрения Киева, а не Кремля. В-третьих, для будущей деоккупации нужны действия на уровне общества.

«Есть профессора, люди, которые пишут книги, есть активисты, которые имеют возможность помочь тем, кто живет в оккупации. То есть разные уровни, и Украина подготовилась, чтобы это было не только один день и не только на уровне между правительствами, между странами , но и разговор межпарламентский, экспертный, между представителями гражданского общества», - отметил Кент.