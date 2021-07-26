Экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС в январе–апреле составил €1,87 млрд, что на €452 млн или 19,4% меньше аналогичного показателя минувшего года.

Об этом говорится в отчете по торговле ЕС, сообщает Agroportal.

При этом Украина заняла четвертое место в рейтинге поставщиков агропродукции после Бразилии, США, Великобритании, на пятом месте — Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема импорта Евросоюза.

Вместе с тем, Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 г.

Как отмечается, снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил €103,4 млрд, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 г. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% — до €63 млрд, в то время как объемы импорта упали на 5,1% — до €40,3 млрд.