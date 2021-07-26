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На Закарпатье в селе Брод Иршавского района освятили обновленный Свято-Архангело-Михайловский храм УПЦ. 

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, освящение храма и Божественную литургию совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Во время богослужения духовенство и верующие молились о мире в Украине.

Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля храма протоиерея Василия Данчу за труды и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось, на Ровенщине в селе Буща освятили новый храм УПЦ в честь Архистратига Божьего Михаила вместо захваченного представителями ПЦУ в 2019 года.

На Черкащине в поселке Чернобай освящение нового храма УПЦ в честь святой великомученицы Варвары совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий, а на Днепропетровщине в селе Вербоватовка митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил нижний храм в честь равноапостольного великого князя Владимира, а также купола и накупольные кресты.
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