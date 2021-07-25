День Крещения Руси – это день, объединяющий народы, чья история получила духовный импульс от Днепровской крещальной купели.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом глава Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент рассказал в интервью телеканалу «Интер».

Традиционно 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен перед чудотворными иконами и мощами святого равноапостольного князя Владимира на Владимирской горке, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении епископов и духовенства УПЦ.

После молебна пройдёт многотысячный крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Затем в лавре начнётся всенощное бдение, во время которого верующие смогут подойти к чудотворным иконам и помолиться перед ними.

28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры начнётся Божественная литургия.

По словам митрополита Климента, крестный ход – это торжество Православной веры, и сотни тысяч верующих в праздник Дня Крещения Руси собираются вместе, чтобы засвидетельствовать верность истинной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Онуфрий.

«Все, кто принимает участие в торжественных мероприятиях ко Дню Крещения Руси в Киеве, имеют уникальную возможность в одном месте поклониться православным чудотворным святыням. В Киев приедут Почаевская и Зимненская чудотворные иконы с запада страны, Касперовская икона с юга и Любичская икона Бородины с серверной части Украины – Черниговщины», – рассказал архиерей.

Владыка подчеркнул, что иконы будут выставлены для поклонения после крестного хода в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры 27 и 28 июля, а доступ к иконам будет открыт всю ночь.

«Верующий народ очень чтит эти святыни и всегда стремится в паломничество к ним. Их история полна свидетельств Божественной помощи людям в самых разных жизненных обстоятельствах. Многие паломники рассказывают о чудесах, которые происходят с ними по молитве именно в Дни Крещения Руси, когда весь Киев освящается благодатью от чудотворных святынь», – добавил глава отдела.

Митрополит Климент отметил, что День Крещения Руси – это день, объединяющий народы, чья история получила духовный импульс от Днепровской крещальной купели. «Но если в предыдущие годы в Киев съезжались гости со всего мира, в этом году ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сказываются и на возможности приехать в Украину зарубежным паломникам. Но несмотря на это, каждый год верующие со всех уголков Украины стремятся принять участие в июльских торжествах», - сказал он.

«Сегодня не существует подобных событий, которые бы так консолидировали граждан нашего Отечества, вне зависимости от того, где они живут и на каком языке разговаривают. Всех этих, порою самых разных людей, объединяет одна Вера и единая Церковь. Все они собираются не против чего-то, как часто можно видеть на улицах городов, а во имя Божьего благословения, во имя мира и воцарения любви», – добавил митрополит Климент.