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Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель. Речь идет о розовых лужах с неизвестным веществом вблизи города Ровно.

Об этом сообщает МВД Украины.

Правоохранители вчера получили информацию о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка

На почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, следственно-оперативная группа полиции обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 метров квадратных.

На месте происшествия также работали работники ГСЧС Украины, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

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