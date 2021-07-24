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Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении активистки из Днепра Натали Эшонкуловой. Сейчас они отказываются сотрудничать со следствием.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Причастными к преступлению могут быть двое мужчин 28-ми и 36-ти лет, проживающих в Днепропетровской области. По словам Клименко, в течение нескольких дней за их передвижением круглосуточно следили полицейские и в нужный момент задержали.

Активистка узнала своих нападающих, в ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Указывается, что следователи полиции ходатайствуют исключительно о содержании под стражей.

Вечером 15 июля в Днепре избили активистку Наталью Эшонкулову. Двое неизвестных напали на женщину в подъезде, когда она возвращалась домой. Ее доставили в больницу. Активистка заявила, что у нее сломан нос, выбиты зубы, а также сотрясение мозга. Она связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, в частности «борьбой с бандитами».

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новому министру внутренних дел Денису Монастырскому с призывом «найти и наказать заказчиков этого отвратительного преступления».
ForUm

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