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За прошедшую неделю (16-23 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 94 коп./л, до 16,66 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97коп./л, до 16,34 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.

Такие сети как Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 0,5-1 грн/л (см. табл.).

 
ForUm

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