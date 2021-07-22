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Международный валютный фонд примет окончательное решение о допэмиссии на 650 млрд долларов в начале августа. Украина получит из них 2,7 млрд долларов в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге.

Как отметил Шевченко, уже есть решение Совета директоров фонда, еще должно быть Совета управляющих МВФ.

«Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа. И мы надеемся, что потом в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета», - сказал он.

Шевченко напомнил, что НБУ выполняет функции банка-депозитария «и готов присоединиться к дискуссии с правительством, с Министерством финансов относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами Национального банка».

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в начале июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Процедура может быть окончательно завершена к концу лета.
ForUm

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