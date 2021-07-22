В Черниговской области в селе Калиновка Нежинского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, освящение храма и Божественную литургию совершили митрополит Нежинский и Прилукский Климент и епископ Ладанский Феодосий.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Климент поздравил всех с важным событием в жизни общины и наградил благотворителей архиерейскими грамотами, а ктитора храма Виталия Сутулу орденом святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщалось, в Черновицкой области села Кальновцы освятили колокола, купола и накупольные кресты для Свято-Пантелеимоновского храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.