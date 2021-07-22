также в разделеРелигия
На Буковине освятили купола и кресты для храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ 9
Из Ровенщины в Почаевскую лавру состоится трехдневный крестный ход УПЦ 9
В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области 16
В УПЦ рассказали о роли монашества в Православии 48
В Изюме состоялись торжества в день чудотворной Песчанской иконы Богородицы 9
Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем 21
Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире 41
Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы 13
Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире 21
В Киеве 29 июля состоится презентация книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском 10
На Закарпатье при поддержке УПЦ издана книга о древних монастырях Мукачевщины 19
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасен грех осуждения 10
Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь 26
На Волыни проходит православный молодежный фестиваль УПЦ 49
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на торжества 27-28 июля в честь 1033-летия Крещения Руси 32
На Тернопольщине освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ 11
Митрополит Антоний объяснил, почему не нужно вступать в споры 12
В Днепре УПЦ организовала благотворительные обеды для бездомных 57

В Черниговской области в селе Калиновка Нежинского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, освящение храма и Божественную литургию совершили митрополит Нежинский и Прилукский Климент и епископ Ладанский Феодосий. 

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Климент поздравил всех с важным событием в жизни общины и наградил благотворителей архиерейскими грамотами, а ктитора храма Виталия Сутулу орденом святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщалось, в Черновицкой области села Кальновцы освятили колокола, купола и накупольные кресты для Свято-Пантелеимоновского храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
8
Теги