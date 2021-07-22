В Черновицкой области села Кальновцы освятили колокола, купола и накупольные кресты для Свято-Пантелеимоновского храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.

Фото: скриншот видео со страницы Черновицко-Буковинской епархии в Facebook

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинская епархии в фейсбук, освящение совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.



Владыка поблагодарил настоятеля храма, благодетелей и прихожан за труды.

Община УПЦ в Кальновцах была незаконно перерегистрирована в ПЦУ в апреле 2019 года распоряжением главы Черновицкой ОГА. 8 августа 2020 года была совершена закладка камня для строительства нового храма.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области в селе Тетильковцы Шумского района освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ.