Вскоре глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для подготовки к встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена 30 августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Предложение Белого дома о проведении визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньской телефонного разговора лидеров Украины и США», – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что на повестке дня переговоров - прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом, военная и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами. Будет продолжено обсуждение проекта «Северный поток-2» как вызова для безопасности нашей страны и региона.

«Ожидаем конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации. Вскоре руководитель Офиса президента Украины и глава МИД посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита президента Украины в США», – сказано в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне