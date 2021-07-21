также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области 7
В УПЦ рассказали о роли монашества в Православии 6
Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем 8
Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире 11
Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы 12
Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире 19
В Киеве 29 июля состоится презентация книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском 10
На Закарпатье при поддержке УПЦ издана книга о древних монастырях Мукачевщины 19
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасен грех осуждения 10
Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь 13
На Волыни проходит православный молодежный фестиваль УПЦ 49
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на торжества 27-28 июля в честь 1033-летия Крещения Руси 32
На Тернопольщине освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ 11
Митрополит Антоний объяснил, почему не нужно вступать в споры 12
В Днепре УПЦ организовала благотворительные обеды для бездомных 57
На Полтавщине волонтеры УПЦ передали помощь детям-пациентам психиатрической больницы 13
На Виннитчине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ 12
В День Крещения Руси во всех монастырях и храмах УПЦ будут звонить колокола 32

На Харьковщине в Изюме сегодня состоялись торжества в честь чудотворной Песчанской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Изюмская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, Божественную литургию возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

За богослужением молились верующие Украинской Православной Церкви со всей страны.

После литургии архиереи и духовенство совершили славление перед чудотворным образом Богородицы.


*** В предании об иконе говорится следующее: Образ был явлен великому святителю Иоасафу, епископу Белгородскому. В 1754 году, незадолго до своей кончины, святитель увидел во сне, будто он в одной из осматриваемых им церквей в притворе на куче мусора нашел икону Богоматери с Младенцем, от которой исходило сияние. Тут же он услышал: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма. Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в сор».

Епископ обнаружил увиденную во сне икону в Воскресенской церкви в городе Изюме Харьковской губернии. Образ служил в притворе перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. По святительскому повелению икона была помещена в большой киот и поставлена в подходящее для нее место. Более трех дней прожил святитель Иоасаф в Изюме, и каждое утро и вечер приходил он в Воскресенскую церковь и молился перед образом Божией Матери.

В 1792 году Воскресенская церковь вместе с находящейся там иконой была перенесена из замостья (городское предместье) в более высокую местность - на Пески.

Слух о чудесном явлении быстро распространился среди верующих. К чудотворной иконе стали стекаться толпы богомольцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги