Вашингтон отправляет советника Госдепа Дерека Чолле в Украину и Польшу обсудить вопрос «Северного потока-2».

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, передает УНИАН.

Советник Госдепа Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля, а затем – Варшаву – 21-23 июля, «чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей».

Указывается, что Чолле продолжит дипломатические переговоры со странами по поводу ряда вопросов, в частности обсудит общую обеспокоенность по трубопроводу «Северный поток-2» и энергетическую безопасность в целом, а еще – ход реформ.

В Киеве Чолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ.

Также советник Госдепа встретится с представителями бизнес-сообщества для обсуждения восстановления экономики Украины.

В Варшаве Чолле обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы и общую приверженность демократическим ценностям и институтам.

По информации Reuters, в ближайшие дни США и Германия объявят о соглашении, решающее спор по поводу «Северного потока-2». США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.

Второй источник издания сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.