Министерство цифровой трансформации и Министерство образования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тыс. учителей, сообщает пресс-служба Минцифры.

В госбюджете-2021 предусмотрено дополнительное финансирование - 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. В частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков. Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.

«Уже в этом году мы обеспечим более 60 тыс. учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас - одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН. Продолжаем цифровизировать образовательную сферу. Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках - это будущее образования. Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей», - рассказал вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка более 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.

Также отмечается, что в апреле было принято постановление, в котором определены порядок и условия распределения субвенции. Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов для Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тыс. Человек;

90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек;

95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Компьютеры закупят на 24 области и Киев.