В Винницкой области в селе Вербовец 18 июля агрессивно настроенные представители ПЦУ пытались захватить храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

Фото: www.facebook.com/mk.hram

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкй на фейсбук прихода в честь Рождества Богородицы, нападению предшествовали незаконные действия начальника управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игоря Салецкого, который вопреки решению религиозной общины УПЦ, 12 июля перерегистрировал приход в ПЦУ.

В сообщении отмечается, что попытку силового захвата совершили местные сторонники ПЦУ и люди, которые никогда не имели отношения к местной общине УПЦ и храм до этого не посещали.

«Священника и верующих канонической Церкви били и выталкивали от их же храма, где они годами служили Господу. Со священника сорвали крест. Агрессивные представители ПЦУ имели с собой заточенную арматуру и угрожали, что «будут резать как свиней» прихожан храма», — говорится на странице прихода в фейсбук.

Настоятель храма протоиерей Александр Лучин несет свое служение на приходе Рождества Пресвятой Богородицы более 20 лет, и именно его усилиями и местных верующих УПЦ храм был отреставрирован и построена трапезная.

«Обманным путем, через собрание граждан села, а не через собрание именно религиозной общины, были поданы документы на перерегистрацию общины УПЦ в ПЦУ, которая об этом не просила. Верующие канонической Церкви не желали и не желают менять юрисдикцию, однако госслужащий Игорь Салецкий принял во внимание протокол собрания граждан села за собрание религиозной общины и, вместо того, чтобы зарегистрировать новую общину ПЦУ, 12 июля совершил перерегистрацию общины УПЦ, чем спровоцировал новую волну агрессии со стороны представителей ПЦУ», – говорится в комментарии.