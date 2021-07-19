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В Закарпатской области села Лубня освятили храм Украинской Православной Церкви в честь пророка Божьего Ильи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Также владыка освятил мемориальную доску, установленную в память покойному настоятелю храма протоиерею Иоанну Дупин.

Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля и прихожан за труды и поздравил всех с важным событием в жизни общины.

Как сообщалось ранее, на Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.

В Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.

На Волыни заложили камень под строительство нового храма УПЦ.
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