В Закарпатской области села Лубня освятили храм Украинской Православной Церкви в честь пророка Божьего Ильи.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.
Также владыка освятил мемориальную доску, установленную в память покойному настоятелю храма протоиерею Иоанну Дупин.
Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля и прихожан за труды и поздравил всех с важным событием в жизни общины.
Как сообщалось ранее, на Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.
В Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.
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