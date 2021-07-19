За прошедшие выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 г. (16,03 грн/л), свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, до 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 коп./л — до 15,87 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргаздобыча», Marshal и другие подняли цены на 10–80 коп./л (см. табл.).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы «А-95» называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 коп./л.

«О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются», — говорит аналитик «А-95» Артем Куюн. По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.