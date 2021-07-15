Суд ЕС 15 июля вынес решение по делу газопровода OPAL, поддержав свое предыдущее решение, которое было выгодным для Польши.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское издание Enegetyka24.

Постановление суда ЕС прекращает спор, длившийся с 2016 года.

Решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года позволяло российскому «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод «Северный поток» с Германией. Оно позволяло «Газпрому» полностью загрузить «Северный поток» для поставки газа в Германию и Чехию. До этого россияне использовали половину мощностей газопровода.

Ряд стран региона протестовали против решения ЕК, в частности Польша, которая подала жалобу в Суд ЕС.

Польша считает, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что «противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа».

OPAL на 80% принадлежит WIGA – совместному предприятию «Газпрома» и Wintershall, а остальное – дочерней компании немецкого концерна Uniper.

Суд Евросоюза 10 сентября 2019 года отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, позволявшее российскому «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод «Северный поток» с Германией.

Долгосрочное следствие решения Суда ЕС состоит в том, что оператор газопровода должен обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам, и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для «Газпрома» - в данном конкретном случае. Суд четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС.

Россиянам после сентябрьского решения пришлось сократить объемы транспортировки газа по «Северному потоку» на 12,8 млрд кубометров в год, а «Газпром» начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Однако в декабре того же года Германия обжаловала решение Общего суда (первая инстанция).

18 марта этого года генеральный адвокат Суда ЕС выдал заключение, которым подтвердил аргументы польской стороны, подчеркнув при этом, что решение по делу OPAL может быть важным для газопровода «Северный поток 2».