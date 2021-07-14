также в разделеСтолица
С 14 июля в киевском транспорте не будет бумажных билетов 12
«Цветы Украины»: застройщик не имеет права демонтировать фасад 14
Ночь на 12 июля в Киеве побила температурный рекорд 1922 года 18
В Киеве за сутки – 142 новых случая COVID-19 11
В Киеве футбольного тренера приговорили к 7 годам за развращение 11-летнего мальчика 13
На здание «Цветы Украины» наложил арест 8
Министр требует прекратить снос здания «Цветов Украины» 27
Полиция перекрыла канал сбыта оружия в столицу 13
В Киеве – три смерти от COVID-19 за сутки 11
Киеву обещают грозы 14
В Киеве запретили въезд грузовиков 24
В Киеве задержали гражданина Турции, сбежавшего из Харьковского апелляционного суда 12
Киевский фуникулер закрывают на ремонт 18
Суд арестовал «голосеевского стрелка» 20
Электроснабжение столичного микрорайона «Жуляны» возобновлено 18
ГБР подозревает чиновников Киевводоканала в присвоении 150 миллионов 15
Из-за аварии часть Киева осталась без света 41
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 203 человека 11

На въезд в Киев вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, из-за высокой температуры воздуха, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

«Сегодня, 14 июля, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву», - говорится в сообщении.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги