В Киеве 27 и 28 июля Украинская Православная Церковь готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, состоятся богослужения на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре, а также всеукраинский Крестный ход.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором Лавры. Начало - в 09.00.

В Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибудут православные святыни с разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира и другие.

В 2020 году Крестный ход верующих УПЦ в Киеве не состоялся из-за запрета на массовые мероприятия во время пандемии.

В 2019 году в Крестном ходе в День Крещения Руси приняло участие более 300 тыс верующих Украинской Православной Церкви.