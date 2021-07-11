В Украине температура воздуха достигает +33 градусов тепла. В некоторых регионах высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня и завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
западных,
северных,
Винницкой,
Полтавской,
Харьковской областях.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В воскресенье на большинстве территорий будет сохраняться жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.
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