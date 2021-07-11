Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахмане, который недавно был назначен на должность, заразился коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что премьер-министр будет находится на самоизоляции минимум неделю. Бенабдеррахмане будет продолжать исполнять свои обязанности дистанционно.
Президент Алжира Абдельмаджид Тебуну поручил правительству восстановить заседания онлайн и ношение масок по всей стране. Он также требует ускорить процедуру вакцинации, чтобы справиться с всплеском эпидемии коронавируса.
С начала эпидемии коронавируса в Алжире известно о 145 296 подтвержденных случаев коронавируса, 3824 человека умерли.
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