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На Полтавщине 13 июля состоится крестный ход с чудотворной Горбаневской иконой Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в день празднования чудотворного образа – покровительницы Полтавщины, после Божественной литургии в Свято-Макариевском кафедральном соборе состоится крестный ход к Богородицкому Горбаневскому женскому монастырю.

«Каждый человек, общество в своей жизни сталкивается с проблемами и трудностями. И в такие времена, Господь посылает свою помощь роду человеческому. Она проявляется в виде явления чудотворных икон, через которые Господь посылает помощь благодати Святого Духа. У нас на Полтавщине в XVIII веке в период тяжелых испытаний была найдена Горбаневская икона Божьей Матери. И за эти годы, которые прошли с XVIII века, много было чрезвычайных событий по молитвам у этой иконы. Через эту икону Господь творит чудеса для каждого человека», -отметил митрополит Филипп в обращении к верующим.

Владыка призвал полтавчан и гостей города присоединиться к общей молитве за Украину.

«Приходите вознести молитвы за нашу Богом хранимую украинскую землю, за сердце Украины - Полтавщину, и особенно за всех работников медицины, которые прилагают сегодня чрезвычайно тяжелые усилия для борьбы с пандемией», - сказал митрополит Филипп.

13 июля в 7.00 начнется водосвятный молебен во дворе Свято-Макарьевского кафедрального собора.

В 9.00 - Божественная Литургия архиерейским чином в Свято-Макариевском кафедральном соборе.

В 11.00 - переезд участников крестного хода автобусами от собора (ул. Ляли Убийвовк, второй) к месту начала крестного хода (поворот с трассы «Полтава-Кременчуг» на Горбановку).

В 11.30 - начало крестного хода к Богородицкому Горбаневскому женскому монастырю.

В 12.00 - молебен с чтением акафиста у Святого источника, трапеза.

***Горбаневский образ Пресвятой Богородицы найден в начале XVIII века под Полтавой.

Там жил казак Горбань, от фамилии которого впоследствии икона и получила свое название. Казак косил траву, коса переломилась, и он увидел в траве икону Божьей Матери. Лезвие косы ранило лик Пречистой под Ее правым глазом, из которого потекла слеза. Горбань отнес образ домой и сообщил духовенству.

По типу иконописи Горбаневская икона оказалась списком Корсунской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

В 1818 году был построен каменный храм в честь Горбаневской иконы Божьей Матери, а сама икона украшена драгоценностями.

В 30-х годах ХХ века Горбаневский храм разрушили. В советские времена икону пришлось прятать. Затем образ находился в Макарьевской церкви, а с 1949 по 1962 год - в Спасо-Преображенском соборе. С 1962 года чудотворный образ находится в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы.

Перед Горбаневской иконой верующие возносят молитвы к Пресвятой Богородице, которая называется в церковных песнопениях «Заступницей и Похвалой земли Полтавской».
ForUm

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