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Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером Альянсу. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Большая Пятница» на телеканале «Украина 24», сообщает Укринформ.

«Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами», - сказал Резников.

Он уверен, что опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

«Ложное восприятие, что НАТО - это военная организация. Это не так, она, в частности, и военная, но Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие, на лучшую жизнь. Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничество в вопросах гуманитарного разминирования, переквалификации наших ветеранов - 400 тыс. ветеранов прошли через эту войну, давайте развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, которые уже давно дыхание войны почувствовали. Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам «, - сказал вице-премьер.

 
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