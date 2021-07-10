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В Черниговской области разоблачили военного комиссара, который требовал $1200 взятки за непризов на службу в Вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба МВД.

Взяточник требовал деньги от местной жительницы и обещал взамен решить вопрос о непризову ее сына на срочную военную службу.

«С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал средства за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

 
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