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Национальный банк Украины установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании - тариф составит 24 тыс грн, сообщает пресс-служба НБУ.

«Изменения в ЗУ «О потребительском кредитовании» предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее», - пояснили в НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 8 июля 2021 года.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.
ForUm

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