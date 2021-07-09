Национальный банк Украины установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании - тариф составит 24 тыс грн, сообщает пресс-служба НБУ.

«Изменения в ЗУ «О потребительском кредитовании» предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее», - пояснили в НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 8 июля 2021 года.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.