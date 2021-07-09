также в разделеПолитика
Зеленский везет в Германию аргументы в пользу остановки «Северного потока-2»
В Германии заверили, что выступают за сохранение транзита газа через Украину 9
Зеленский провел кадровые перестановки в ОП 14
Шмыгаль считает, что ЕС может ограничить работу «Северного потока-2» 15
Французские СМИ опубликовали статью Медведчука, в которой политик показал, что Зеленский не сможет принести мир Украине и всей Европе 17
Кацман о нарушениях в деле Медведчука: Не может судья давать срок больше, чем просит прокуратура 27
Адвокаты: Защита Медведчука обжалует незаконное решение о продлении домашнего ареста 81
Медведчук: Домашний арест ограничивает мою депутатскую деятельность и мою деятельность как оппозиционного политика 25
Обвинение говорит о каких-то экспертизах, которые были назначены ранее, но в материалах дела их нет – Медведчук 34
Медведчук: Борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения 14
Медведчук: Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано 27
Суд оставил Медведчука под домашним арестом 45
Кабмин предложил ввести санации против 52 чиновников режима Лукашенко 67
Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА 34
Медведчук: Власть незаконно применила санкции против оппозиционных телеканалов и оппозиционных политиков 36
Грау покидает пост спецпредставителя ОБСЕ по Украине 13
Шмыгаль: Украина планирует получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет 22
Температура +31 и превышение СО2 в семь раз выше допустимой нормы. Кузьмин сравнил условия судебного заседания в деле Медведчука с пытками 47

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Украины Владимир Зеленским проведут 12 июля встречу за ужином.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает Укринформ.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля 2021 года в 19:00 за совместным ужином», - заявил пресс-секретарь (20.00 по киевскому времени. - Ред).

Темами обсуждения, по его словам, будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией. Среди тем дискуссии также вопрос вокруг строительства «Северного потока-2».

Ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.

Утром в этот же день Зеленский встретится с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщалось, 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит однодневный визит в Берлин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
11
Теги