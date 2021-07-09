Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Украины Владимир Зеленским проведут 12 июля встречу за ужином.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает Укринформ.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля 2021 года в 19:00 за совместным ужином», - заявил пресс-секретарь (20.00 по киевскому времени. - Ред).

Темами обсуждения, по его словам, будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией. Среди тем дискуссии также вопрос вокруг строительства «Северного потока-2».

Ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.

Утром в этот же день Зеленский встретится с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщалось, 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит однодневный визит в Берлин.