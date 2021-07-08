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Любовь и верность укрепляют семью, превращают ее в единое целое.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в Телеграм в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, праздник семьи, любви и верности.

«Для того, чтобы семья была крепкой и сплоченной, недостаточно предоставлять ей только финансовую поддержку. Супругам гораздо важнее воспитать в себе чувство настоящей любви друг к другу и взаимной верности. Это становится возможным только тогда, когда мужчина и женщина готовы пройти вместе тяжелым и тернистым путем самосовершенствования, опираясь на помощь Божию и пример святых, живших добродетельным семейной жизнью», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что Церковь играет основную роль в сохранении традиционных семейных ценностей, предлагая людям проверенную веками модель семейной жизни.

Епископ Виктор напомнил, что пример святых Петра и Февронии помогает увидеть модель христианского подхода к семье.

«К сожалению, сегодня под любовью часто понимается только пылкая страсть. Понятие супружеской верности также обесценены в глазах тех, кто жаждет удовлетворять исключительно собственные желания и потребности. Жизнь святых Петра и Февронии кардинально отрицает такой эгоистичный подход. Они происходили из разных общественных слоев. Петр был знатным князем, а Феврония - простой крестьянкой. Тем не менее, аристократ полюбил простолюдинку за ее благочестие, мудрость и доброту. Настоящая любовь возникает тогда, когда люди видят друг в друге не только внешнюю красоту, но и внутреннее наполнение», - объяснил архиерей.

По его мнению, любовь и верность не только укрепляют семью, но и превращают ее в единое целое, укрепляя ее духовный фундамент.

«Сейчас, когда мы остро ощущаем кризис семейных ценностей, крайне важно понять, что только родство душ и взаимное стремление к высшему идеалу могут положить твердую основу для создания крепкой семьи», - заключил епископ Виктор.

 
ForUm

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