В Волынской области в селе Броница освящен новый храм Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» построенный вместо захваченного активистами ПЦУ.
Чин освящения и первую Божественную литургию в новом храме совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота) в день праздника Рождества Иоанна Предтечи.
Священнослужители и верующие помолились о мире в Украине и единстве мирового Православия, а также о прекращении эпидемии.
После Литургии владыка Нафанаил отметил активных прихожан церковными наградами и поздравил верующих Броницы с праздником.
Как сообщалось ранее, в Закарпатской области освящены новые часовни Украинской Православной Церкви.
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