Европейский Союз выделит 17 миллиардов евро для инвестиционного развития стран «Восточного партнерства».

Как передает УНИАН, об этом сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи во время онлайн-выступления на Конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье», которая проходит в Вильнюсе (Литва).

«Я очень рад сообщить вам замечательное известие для восточных наших партнеров, включая Украину, о новом плане инвестиций для этого региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро на инвестиции в этот регион... Чтобы была большая динамика в экономике и обществах этого региона», - сказал он.

«Восточное партнерство» – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на 28 государств-членов ЕС и шесть восточноевропейских соседей ЕС – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива была принята 7 мая 2009 г. на Пражском учредительном саммите по предложению Польши и Швеции, с целью углубления сотрудничества государств Восточной Европы и Южного Кавказа с ЕС и обновления договорно-правовой базы отношений путем замены соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создания углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, либерализации визового режима между ЕС и странами-партнерами.