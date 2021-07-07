Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал, комментируя идею о том, чтобы Украина получила определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время - для безвизового режима с ЕС.

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членства - потому что это политические решение, это не сугубо технические критерии ... Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно «, - отметил Джеймс Аппатурай.

Он пояснил, что страна, безусловно, должна быть готова к членству, но к расширению должен быть готов и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены - «но без участия третьих сторон, в данном случае России».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ.