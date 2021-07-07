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Заказную социологию делают специально к визиту Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Телеграм, комментируя последние социологические данные о «религиозной самоидентификации населения и отношении к Церквям Украины».

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, за последний год количество считающих себя православными украинцами, которые «самоидентифицируют» себя с ПЦУ, выросло на 10% и сейчас составляет 58% (при этом о принадлежности к УПЦ заявили 25% опрошенных). Также, в соответствии с представленными данными, большинство украинцев (57%) позитивно относятся к предстоящему визиту главы Фанара в Украину. В опросе, который проводили с 25 по 28 июня 2021 года методом телефонного интервью, приняли участие 1300 респондента из разных регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

По мнению протоиерея Николая Данилевича, «эта социология специально делается под визит патриарха Варфоломея».

«То есть, на самом деле, таким образом готовят общественное мнение, опросив 1300 человек по телефону и выдав это за мнение всех украинцев», – уточнил спикер УПЦ.

Священнослужитель отметил, что 7 тысяч приходов ПЦУ существуют только на бумаге, при этом реальных – около 3,5-4 тысяч, «а действительную разницу в количестве верующих УПЦ и ПЦУ можно увидеть на крестных ходах».

«Так как, если в УПЦ – 12500, а у них 7000, то это больше половины от УПЦ. Но крестные ходы показывают разницу в количестве верующих не в два раза меньшую (по сравнению с УПЦ), а в 10 раз или даже больше. А в этом году ПЦУ, очевидно, чтобы не позориться и не показывать свою мизерность, вообще отменили свой крестный ход на праздник князя Владимира.

Это и правильно. Порошенко уже нет, некому собирать бюджетников, свозить в Киев и выдавать их за верующих этой конфессии. Времена меняются. Остается им только раздувать проценты и жить за счет заказной социологии. Создавать виртуальную реальность. Но проценты-то на крестном ходе не покажешь, там ведь живые люди нужны. А их у них очень мало», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.
ForUm

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