Президент Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет). Об этом он заявил на открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине на тему «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье» в Вильнюсе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет)», - сказал глава Украинского государства в своем выступлении.

Зеленский напомнил, что в Украине такой турнир мог быть проведен еще в 2015 году, когда готовилась соответствующая инфраструктура, но по объективным причинам это мероприятие не состоялось.

«Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба», - отметил президент Украины.