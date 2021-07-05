Венгрия начала принимать на вакцинацию граждан других стран, живущих в приграничных районах, в том числе из Украины.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующая информация размещена на правительственном сайте, посвященном пандемии коронавируса.

«Люди, проживающие на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы, автобусах для вакцинации и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда автобусы доставляют от границы на специально отведенных автобусах», - говорится в заявлении.

Приезжие из других соседних стран - Румыния, Хорватия, Словения, Словакия, Австрия - могут пройти вакцинацию в пунктах вакцинации больниц.

Те, кто намеревается пройти вакцинацию в Венгрии, должны принести паспорт и официальный документ, подтверждающий их место проживания.

В сообщении также напоминают, что Украина не входит в Шенгенскую зону и поэтому правила пересечения границы для украинцев строже.

«Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход «Захонь», пункт пропуска «Косино-Барабаш», пункт пропуска «Дзвинкове-Лонья», - говорится в заявлении.