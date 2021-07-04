В Таджикистане республиканский штаб по усилению мер для борьбы с коронавирусом решил ввести обязательную вакцинацию против COVID-19. Вакцинация является обязательной для граждан старше 18 лет.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Таджикистана Ховар.

Жители страны, которые еще не получили прививку от коронавируса, должны обратиться к своим семейным врачам или в местную больницу, чтобы записаться на вакцинацию. В Таджикистане вакцинация бесплатна.

Штаб также рекомендовал гражданам, которые возвращаются из-за рубежа, обязательно проходить проверку на коронавирус и независимо от результата, в течение десяти дней не контактировать с другими людьми.

В Таджикистане для вакцинации применяют вакцины от AstraZeneca и CoronaVac. До сих вакцинация таджикистанцев проводилась на добровольной основе.

Вакцинация от коронавируса в Таджикистане началась 9 мая.

Всего в стране вакцинировали 205 619 человек, что составляет 2,11% от всего населения страны.