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В Киевской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение». 

Фото: www.facebook.com/rizopolozhenie

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Ризоположенческого монастыря в Фейсбук, участники крестного хода пройдут от храма Архистратига Михаила села Белогородка к Ризоположенческому монастырю села Томашовка.

Начало традиционного ежегодного молитвенного шествия 13 июля после Божественной литургии, которая начнется в 07.00. 

«Участникам от Киевского Введенского мужского монастыря (улица Московская, 42) до храма Архистратига Божия Михаила в селе Белогородка будут предоставлены автобусы. Время отправления - 06.00 и 07.00. По окончании крестного хода обитель обеспечит доставку паломников из села Томашовка в Киев», - сообщают организаторы.

14 июля в 17.00 в Ризоположенском монастыре состоится вечернее праздничное богослужение, а 15 июля в 08.00 - литургия в честь престольного праздника обители.

*** Икона Божией Матери «Призри на смирение» написана в XIX веке с чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. В Введенский храм Киева передана в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году официально прославлена Церковью как чудотворная.
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