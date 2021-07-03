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Утечку на нефтепроводе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе устранили. Причина инцидента была вызвана неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

По данным Pemex, на полное тушение пожара потребовалось более пяти часов. Компания добавила, что расследует причины возгорания.

Как отмечается, из-за аварии загорелась поверхность океана. При этом глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASE заявил, что инцидент "не привел к разливу нефти".

Сообщается, что турбомашины действующих производственных мощностей пострадали от грозы и проливных дождей. Рабочие компании использовали азот для тушения пожара.

Возгорание произошло из-за утечки на глубине 78 м.
ForUm

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