Ангелиела Меркель незадолго до окончания своей каденции на посту канцлера Германии осуществила визит в Великобританию и в третий раз побывала на аудиенции у королевы Елизаветы II. Об этом пишет информагентство DPA.

Королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке канцлера Германии Ангелу Меркель, каденция которой завершается осенью. Очевидно, это последний визит Меркель в замке в таком статусе, ведь она не будет участвовать в следующих выборах в Бундестаг.

Отмечают, что личная аудиенция у британской королевы во время пандемии коронавируса — редкость и большая честь для канцлера. До сих пор 95-летняя монархиня проводила аудиенции преимущественно виртуально через распространение COVID-19 в мире.