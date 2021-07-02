Как выбрать правильный юридический адрес?

У каждого начинающего предпринимателя при регистрации компании с самого начала деятельности возникает много вопросов: экономических, управленческих, юридических.

Одним из них будет выбор адреса для регистрации ООО.

Какие есть варианты?

Сразу обозначим, что есть три варианта решения этой проблемы:

1) Регистрация компании на домашний адрес учредителя.

2) Аренда помещения для размещения там офиса компании.

3) Аренда юридического адреса с почтовым обслуживанием.

В каждом из этих вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны, которые мы опишем ниже.

Регистрация компании на домашний адрес учредителя

Такой вариант имеет самый главный плюс в своем арсенале – это самый экономный выход из ситуации.

В таком случае вы не платите дополнительных сумм на содержание помещения, на его аренду, коммунальные и прочее. Кроме того, вы получаете оперативный доступ к корреспонденции.

Но есть один существенный минус о котором нужно помнить.

Если вы используете свой домашний адрес как адрес ООО, то должны осознавать, что все проверки государственных органов будут приходить именно на указанный в едином реестре адрес, то есть к вам домой. Тут не лишним будет и вспомнить об изъятии документов и носителей информации при обысках и выездных проверках налоговой. После первого подобного случая чаще всего владельцы компании решают сменить адрес регистрации на любой другой.

Аренда помещения для размещения там офиса

Это самый дорогостоящий вариант для предприятия и в начале деятельности может забрать большую часть бюджета, который стоило бы потратить на развитие компании.

Но самым большим плюсом этого решения будет полное соответствие представлению наших государственных органов о местонахождении юридического лица.

Из недостатков такого решения - риск прохождения проверок и обысков непосредственно у вас в офисе. А это опять же изъятие документов, материальных ценностей и техники, что может очень негативно повлиять на деятельность компании или даже полностью заблокировать ее.

Аренда юридического адреса

Этот вариант является оптимальным по соотношению стоимости и безопасности и вот почему:

При использовании юридического адреса для регистрации компании вы с одной стороны выполняете требования закона и указываете в документах реально существующий адрес. По этому адресу не хранятся ваши материальные ценности и ресурсы, которые можно было бы изъять при обыске. Обычно услуга “юр адрес” включает в себя и секретарскую поддержку. Вы получаете возможность вовремя узнавать о любых извещениях, запросах, повестках и письмах, поступающих на адрес вашей компании.

Поэтому на сегодня в Украине услуга “юридический адрес” - это один из первых инструментов в построении безопасной и надежной бизнес структуры.

Стоит обратить внимание на несколько нюансов при выборе юридического адреса в Киеве.

- Такой адрес и помещение в здании должны реально существовать.

- Проверьте документы на основании которых вам сдают такое помещение под юридический адрес. Как минимум, у вашего арендодателя должно быть право на сдачу в аренду такого помещения.

- Помещение должно быть в пригодном для работы состоянии с возможностью фактической аренды на время проведения у вас проверок государственных органов.

Цена юридического адреса

Цена аренды юридических адресов в городе Киеве стартует от 2500 грн. за год и зависит от района, количества и качества предоставляемых услуг, а также от количества зарегистрированных на адресе компаний.

Чаще всего, договор на юридический адрес заключают сразу на год с автоматической пролонгацией договора на дальнейший срок. Предложений на рынке достаточно много, но лучше всего обращаться в профильные компании, тогда вероятность проблем снизиться почти к нулю.



