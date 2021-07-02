Как выбрать правильный юридический адрес?
У каждого начинающего предпринимателя при регистрации компании с самого начала деятельности возникает много вопросов: экономических, управленческих, юридических.
Одним из них будет выбор адреса для регистрации ООО.
Какие есть варианты?
Сразу обозначим, что есть три варианта решения этой проблемы:
1) Регистрация компании на домашний адрес учредителя.
2) Аренда помещения для размещения там офиса компании.
3) Аренда юридического адреса с почтовым обслуживанием.
В каждом из этих вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны, которые мы опишем ниже.
Регистрация компании на домашний адрес учредителя
Такой вариант имеет самый главный плюс в своем арсенале – это самый экономный выход из ситуации.
В таком случае вы не платите дополнительных сумм на содержание помещения, на его аренду, коммунальные и прочее. Кроме того, вы получаете оперативный доступ к корреспонденции.
Но есть один существенный минус о котором нужно помнить.
Если вы используете свой домашний адрес как адрес ООО, то должны осознавать, что все проверки государственных органов будут приходить именно на указанный в едином реестре адрес, то есть к вам домой. Тут не лишним будет и вспомнить об изъятии документов и носителей информации при обысках и выездных проверках налоговой. После первого подобного случая чаще всего владельцы компании решают сменить адрес регистрации на любой другой.
Аренда помещения для размещения там офиса
Это самый дорогостоящий вариант для предприятия и в начале деятельности может забрать большую часть бюджета, который стоило бы потратить на развитие компании.
Но самым большим плюсом этого решения будет полное соответствие представлению наших государственных органов о местонахождении юридического лица.
Из недостатков такого решения - риск прохождения проверок и обысков непосредственно у вас в офисе. А это опять же изъятие документов, материальных ценностей и техники, что может очень негативно повлиять на деятельность компании или даже полностью заблокировать ее.
Аренда юридического адреса
Этот вариант является оптимальным по соотношению стоимости и безопасности и вот почему:
- При использовании юридического адреса для регистрации компании вы с одной стороны выполняете требования закона и указываете в документах реально существующий адрес.
- По этому адресу не хранятся ваши материальные ценности и ресурсы, которые можно было бы изъять при обыске.
- Обычно услуга “юр адрес” включает в себя и секретарскую поддержку. Вы получаете возможность вовремя узнавать о любых извещениях, запросах, повестках и письмах, поступающих на адрес вашей компании.
Поэтому на сегодня в Украине услуга “юридический адрес” - это один из первых инструментов в построении безопасной и надежной бизнес структуры.
Стоит обратить внимание на несколько нюансов при выборе юридического адреса в Киеве.
- Такой адрес и помещение в здании должны реально существовать.
- Проверьте документы на основании которых вам сдают такое помещение под юридический адрес. Как минимум, у вашего арендодателя должно быть право на сдачу в аренду такого помещения.
- Помещение должно быть в пригодном для работы состоянии с возможностью фактической аренды на время проведения у вас проверок государственных органов.
Цена юридического адреса
Цена аренды юридических адресов в городе Киеве стартует от 2500 грн. за год и зависит от района, количества и качества предоставляемых услуг, а также от количества зарегистрированных на адресе компаний.
Чаще всего, договор на юридический адрес заключают сразу на год с автоматической пролонгацией договора на дальнейший срок. Предложений на рынке достаточно много, но лучше всего обращаться в профильные компании, тогда вероятность проблем снизиться почти к нулю.
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