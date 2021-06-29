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Нужно сделать все, чтобы не было никакого препятствия между душой ребенка и Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как привести детей в Церковь и что нужно сделать, чтобы, когда они вырастут, не перестали ходить в нее.

«Если имеются в ввиду груднички-младенцы в классической церковной семье, то их нужно просто крестить и приносить в храм Божий, постепенно воцерковлять малыша в полноценную духовную жизнь», — сказал епископ Феодосий.

Он отметил, что не меньшую роль играет не только посещение храма, но и проявление личной духовности дома, где повседневность должна быть пропитанной молитвой и примером собственного благочестия. 

«Нужно сделать все, чтобы не было никакого препятствия между душой ребенка и Богом. Дело в том, что как раз у маленьких детей их близкие могут стать таким препятствием или же наоборот связующим звеном между ними и Христом, в зависимости от их собственного примера и поведения.

К четырем годам закладывается фундамент мыслительных и поведенческих реакций человека, которые в основном станут определяющими в его дальнейшей жизни. По мере взросления и появления осознанности всегда нужно общаться с ребенком, пытаясь ответить на все его вопросы и проявляя живой интерес ко всему, что его интересует. Иначе он будет находить далеко не правильные ответы в других местах и у других авторитетов», — считает архиерей.

Епископ Феодосий подчеркнул, что очень важно замечать и отсекать все дурное и вредное в ребенке, чтобы это не стало греховным навыком, с которым в дальнейшем будет очень нелегко бороться. 

«Воспитывая, чувствуйте меру любви, строгости и справедливости. Не дайте вспыльчивости, гневу и собственным страстям преобладать над объективной правдой в той или иной ситуации. Умейте найти в себе силы просить прощения у ребенка и учите его просить прощения. Не всегда и не во всем прав тот, кто старше», — заключил архиерей. 

По-разному складывается в жизни процесс воспитания детей. В нём случаются и успехи, и непоправимые ошибки, но кто-то очень правильно сказал: «Даже, если родители не смогут по каким-то причинам принести Богу должный ответ на Страшном Суде о детях, то все равно мы должны Богу показать наши, стертые до крови колена, в молитве о детях».
ForUm

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