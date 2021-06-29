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Призвание Конституции сделать так, чтобы страна, в которой живем, не превратилась в ад.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Человечество всегда руководствовалось определенным набором правил, которые были призваны регламентировать жизнь человека в соответствии с тем, что считалось нормальным. Достаточно длительное время тот, кто имел власть, устанавливал законы. Пока на горе Синай народ Божий не получил абсолютный Закон - не от человека, а от Самого Бога. Абсолютность его заключается не в контексте правовых норм, а в контексте властных полномочий Того, Кто этот Закон дал. Синайский Декалог является обязательным и неизменным набором правил, которые должны выполняться независимо от времени, политической и исторической ситуации», -  отметил епископ Виктор.

Владыка считает, что такое отношение к закону подарило человечеству твердую опору для дальнейшего существования. 

«Опираясь на 10 заповедей, человек создал целый ряд других правил, которые в итоге помогли сформировать как современную цивилизацию, так и современную культуру. Самое главное - Закон Божий выделил тот факт, что человек имеет устойчивую связь со своим Творцом, а затем обладает определенными атрибутами, присущими Ему - свободой и творческими способностями», -  сказал архиерей.

Епископ Виктор считает, что Конституция Украины возникла как непосредственный результат творческой переработки Закона Божьего, основанного на принципах свободы и уважения к человеческой личности. «Ее призвание - не привести нас в Царство Небесное, а сделать так, чтобы страна, в которой живем, не превратилась в ад», - подчеркнул он.

«Конституция не работает сама по себе. Не работает она и тогда, когда занимает почетное место на полках чиновников или имеет особый день для всенародного почитания. Работает она только при одном условии - ее нужно выполнять. Конституция не спасает, Конституция защищает. Защищает от произвола, от притеснений, от беззакония. Защищает право свободно исповедовать свою веру или не исповедовать ничего вообще», - обратил внимание владыка. 

В завершении он напомнил чиновникам, что их задача «не рассказывать о важности соблюдения Конституции, а показать собственным примером как это нужно делать. К сожалению, не всегда видим это. Особенно по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующих».
ForUm

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