Американский Госдепартамент распространил уведомление, в котором рекомендует гражданам США воздерживаться от посещения России.

В распространенном Госдепом заявлении говорится, что посещать РФ не следует «из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства», передает Интерфакс.

По данным Госдепа, граждане США в России «подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства».

Он добавил: «Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств».

В заявлении отмечается также, что «весь государственный персонал США должен тщательно обдумать необходимость поездки в Россию».

Особое внимание уделяется опасности посещения Северного Кавказа «из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков», а также Крыма.

На северном Кавказе госдепом выделяются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где якобы продолжаются «террористические акты и существует угроза гражданских беспорядков».

В Крыму госдеп не советует американцам появляться из-за «оккупации Россией этой украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

«В Крыму существует обширное военное присутствие Российской Федерации», и она, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины», - предупреждает госдепартамент США.

Одновременно Госдеп подчеркивает, что правительство США не может оказывать консульские услуги гражданам США, путешествующим по Северному Кавказу и Крыму, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать в эти регионы.

Аналогичное заявление публиковалось американским госдепартаментом ранее.