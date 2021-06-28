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У верующих Украинской Православной Церкви сегодня начался Петров пост в честь святых апостолов Петра и Павла.

Фото: Икона апостолов Петра и Павла. Середина XI века. Новгород

Как сообщает Центр информации УПЦ, пост установлен в память о том, как апостолы постились перед евангельской проповедью всему миру. Этот пост еще называют Петропавловским или Апостольским.

Петров пост начинается всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы и заканчивается в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. 

Апостольский пост не строгий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо, яйца и молочные продукты исключаются. 

О Петровом посте известно с первых веков христианства. О нем говорится в «Апостольском предании» святого Павла, когда христиане не связывали этот пост с именем Петра и Павла. Он существовал для тех, кто по какой-то причине не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.

Его смысл - в борьбе со страстями и в совершении дел милосердия.
ForUm

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