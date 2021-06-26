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В больницы города Сум и области Украинская Православная Церковь передала антибиотики на сумму 300 тыс грн.

Фото: Сумская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, лекарства переданы из Киево-Печерской лавры для больниц, где проходят лечение дети, в том числе от последствий COVID-19.

Благотворительную помощь получили: Сумской центр социально-психологической реабилитации детей области, Сумской областной специализированный дом ребенка, КНП «Детская клиническая больница святой Зинаиды», Сумской областной специализированный дом ребенка, КНП «Клиническая больница №5», Сумская центральная районная клиническая больница, детское отделение КНП «Роменская центральная районная больница», «Белопольский центр первичной медицинской помощи», КНП «Недригайловская больница».

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре состоялась благотворительная акция Украинской Православной Церкви – медикам, которые работают на линии разграничения на Востоке Украины, передали 10 тыс упаковок антибиотиков широкого спектра действия.
ForUm

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