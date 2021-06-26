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В Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Полиция объявила о розыске.

Зовут сбежавшего Руслан Миколенко. Он 1985 года рождения. Мужчину подозревают в совершении имущественного преступления.

«Мужчина, 1985 г.р., который подозревается в совершении имущественного преступления, бежал сегодня в суде из-под конвоя», - говорится в сообщении.

Рост подозреваемого - 180-185 см, он плотного телосложения. Волосы темные, глаза карие.

«Для задержания правонарушителя в действие введена полицейская операция «Сирена», - сообщают полицейские.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в отдел полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 по телефону (048) 722 45 42 или по специальной линии "102".
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