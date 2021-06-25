Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящей встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом будет поднимать темы сотрудничества в оборонной сфере, ситуации безопасности на Донбассе и в Черноморском регионе, а также сотрудничества с МВФ и проведения реформ. Об этом он рассказал в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

«У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. В частности, это блок безопасности. Я еще раз подтвержу, что это вопрос не только ПДЧ – это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного меморандума между нашими странами. Вопрос «Северного потока-2» - я уверен, что это вопрос безопасности, я это совмещаю. Вопрос Донбасса. Вопрос Крыма и безопасности на Черноморском и Азовском побережье. Вопрос украинского флота», - отметил президент.

В частности, по его словам, речь пойдет об увеличении военной помощи. В этом контексте Зеленский опроверг дезинформацию о том, что США заморозили предоставление военной помощи Украине.

«Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это (информация о замораживании помощи, - ред.) - чистый фейк. Военная помощь точно увеличена», - подчеркнул он.

Также во время встречи с президентом США будут подниматься экономические вопросы.

«Для нас очень важна поддержка МВФ. Но я хочу из политики перевести (разговор, - ред.) конкретно на экономику и реформы. И в том, что есть какие-то структурные маяки, и если мы о них договорились, то мы с МВФ партнеры», - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, переговорам в Белом доме будет предшествовать его встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, на которой также будут обсуждаться все эти острые вопросы. В частности Зеленский подчеркнет угрозы, которые несет запуск проекта «Северный поток-2».