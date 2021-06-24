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В связи с приостановлением деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украине смогут вернуться более 500 наших граждан.

В МИД напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в ​​Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Для получения помощи в Греции обращайтесь на круглосуточные «горячие линии» Посольства Украины в Афинах: +306932765606, и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.
ForUm

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